На Полтавщині народила 14-річна дівчина: правоохоронці розпочали досудове розслідування

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Дівчину до лікарні Полтави привезли з одного із сіл Полтавського району

Сьогодні, 6 серпня, вранці до пологового відділення однієї з лікарень Полтави ушпиталили вагітну 14-річну мешканку одного із сіл Полтавського району. Про це до відділу поліції №2 Полтавського райуправління повідомили медики.

Наразі неповнолітня породілля та її новонароджена дитина перебувають під наглядом лікарів.

За фактом сексу з людиною, яка не досягла 16-річного віку, слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 155 (Вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета) Кримінального кодексу України. Поліція та ювенальний прокурор працюють над встановленням обставин події, щоб ухвалити необхідні процесуальні рішення.

Розпочалося досудове розслідування. Секс з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.