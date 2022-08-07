У Кременчуці патрульні врятували закривавлену жінку, яку поранив її співмешканець

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Спочатку була інформація, що жінка намагалася скоїти самогубство, але вона не підтвердилася

У Кременчуці поліцейські врятували закривавлену жінку з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

5 серпня патрульні Сергій Михайловський та Єлизавета Замудрякова отримали виклик про спробу самогубства в одній з багатоповерхівок на вулиці Республіканській. Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку побачили закривавлену жінку і негайно взялися надавати потерпілій домедичну допомогу.

Одночасно інспектори викликали на місце швидку допомогу та слідчо-оперативну групу. Адже з'ясувалось, що тілесні ушкодження жінці завдав її співмешканець, а інформація про самогубство не підтвердилася.

Чоловіка затримали, а постраждалу шпиталізували до лікарні.