У Кременчуці патрульні врятували закривавлену жінку, яку поранив її співмешканець

У Кременчуці поліцейські врятували закривавлену жінку з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.
5 серпня патрульні Сергій Михайловський та Єлизавета Замудрякова отримали виклик про спробу самогубства в одній з багатоповерхівок на вулиці Республіканській. Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку побачили закривавлену жінку і негайно взялися надавати потерпілій домедичну допомогу.
Одночасно інспектори викликали на місце швидку допомогу та слідчо-оперативну групу. Адже з'ясувалось, що тілесні ушкодження жінці завдав її співмешканець, а інформація про самогубство не підтвердилася.
Чоловіка затримали, а постраждалу шпиталізували до лікарні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер