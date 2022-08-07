На Кременчуччині в домогосподарстві судимого чоловіка знайшли 50 рослин конопель

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 389

Зараз вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру

Поліцейські відділу №2 (м. Горішні Плавні) знайшли понад 50 рослин конопель на присадибній ділянці 42-річного раніше судимого мешканця одного із сіл Кременчуччини.

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, під час проведення санкціонованого судом обшуку в домогосподарстві чоловіка поліцейські виявили насадження нарковмісних рослин, а також висушені рослини коноплі. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 (Незаконне вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.