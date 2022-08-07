Чи варто кременчуцьким ФОПам не сплачувати ЄСВ

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 371

У період дії воєнного стану через повномасштабну збройну агресію рф проти нашої країни українські ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. Але чи нараховується при цьому страховий стаж? Роз'яснює Пенсійний фонд України.

Якщо підприємець не сплачує єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - ЄСВ, то ця особа не набуває страхового стажу.

Відповідно до ст. 24 Закону України від 09.07.2003 №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», cтраховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески, - нагадують у Пенсійному фонді.