Чи варто кременчуцьким ФОПам не сплачувати ЄСВ

Від цього залежить страховий стаж
У період дії воєнного стану через повномасштабну збройну агресію рф проти нашої країни українські ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. Але чи нараховується при цьому страховий стаж? Роз'яснює Пенсійний фонд України.
Якщо підприємець не сплачує єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - ЄСВ, то ця особа не набуває страхового стажу.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер