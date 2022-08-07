Сьогодні кременчужан та гостей міста кличуть на екскурсію у парк Миру

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 476

У неділю, 7 серпня, о 16.00 кременчужан та гостей міста запрошують на екскурсію в парк Миру, повідомляє «Простір ідей - Європейський клуб». Збір – біля гонга Миру (це найпримітніший обʼєкт у парку). ‍

На вас чекають розповіді про сумні й радісні події, які відбувалися на цьому місці, історія створення та змін парку, і, звісно ж, можна наробити фоточок, подихати й подивитися на Кременчук з найвищої його точки.

Екскурсію проведе завідувачка філії бібліотеки для дорослих, авторка книги про парк Миру Любов Карпова.