На Полтавщині у річці місцеві мешканці знайшли тіло 28-річного чоловіка

6 серпня близько 12.00 до відділення №4 (м. Зіньків) жителі села Шилівка Зіньківської громади повідомили про те, що вони знайшли у річці тіло чоловіка.
За інформацією Полтавського районного управління поліції, після отримання повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 28-річний місцевий мешканець.
Для встановлення точної причини смерті тіло загиблого направили до бюро судово-медичної експертизи.
За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер