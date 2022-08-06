На Полтавщині у річці місцеві мешканці знайшли тіло 28-річного чоловіка

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Це сталося у селі Шилівці Зіньківської громади

6 серпня близько 12.00 до відділення №4 (м. Зіньків) жителі села Шилівка Зіньківської громади повідомили про те, що вони знайшли у річці тіло чоловіка.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, після отримання повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Для встановлення точної причини смерті тіло загиблого направили до бюро судово-медичної експертизи.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.