У Кременчуцькому районі додалося мобільних відділень «Укрпошти»

З перших чисел серпня у Полтавській області додатково працюватимуть 30 бригад пересувних відділень. Про це повідомляється на сайті «Укрпошти».
В зоні їхньої роботи – 346 сіл Кременчуцького, Глобинського, Хорольського, Козельщинського, Семенівського та частково Великобагачанського районів Полтавщини, населення яких складає 98 тис. осіб.
Загалом разом з новими пересувними відділеннями на Полтавщині вже працює 98 поштових автівок – пересувних відділень. Вони надають повний спектр поштових послуг як і стаціонарні відділення: доставлення та видача пенсій і соціальних допомог, видача грошових переказів, оплата комунальних платежів, продаж товарів першої необхідності, доставлення посилок та періодики.
Приклад роботи пересувних відділень на Харківщині:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер