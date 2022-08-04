У Кременчуцькому районі додалося мобільних відділень «Укрпошти»

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З перших чисел серпня у Полтавській області додатково працюватимуть 30 бригад пересувних відділень. Про це повідомляється на сайті «Укрпошти».

В зоні їхньої роботи – 346 сіл Кременчуцького, Глобинського, Хорольського, Козельщинського, Семенівського та частково Великобагачанського районів Полтавщини, населення яких складає 98 тис. осіб.

Загалом разом з новими пересувними відділеннями на Полтавщині вже працює 98 поштових автівок – пересувних відділень. Вони надають повний спектр поштових послуг як і стаціонарні відділення: доставлення та видача пенсій і соціальних допомог, видача грошових переказів, оплата комунальних платежів, продаж товарів першої необхідності, доставлення посилок та періодики.

Приклад роботи пересувних відділень на Харківщині: