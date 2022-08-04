Голос, як у Раїси Кириченко: благодійний концерт Наталії Шинкаренко

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На концерті збиратимуть кошти на ЗСУ

6 серпня на площі Незалежності у Кременчуці відбудеться благодійний концерт Наталії Шинкаренко «Я -Україна».

Також під час концерту проведуть благодійний аукціон, на якому розіграють роботи талановитого та креативного кременчуцького художника Сергія Брильова.

Лоти на аукціон доставить сам художник і передасть переможцям особисто.

Давайте допоможемо Збройним Силам України разом!