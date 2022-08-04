Міністр культури приїжджав на Поле Полтавської битви обговорювати дерусифікацію та долю пам’ятників

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав державний історико-культурного заповідник «Поле Полтавської битви». Заступниця директора з наукової роботи Людмила Шендрик провела для нього екскурсію, а потім обговорили процес дерусифікації та долі низки пам’ятників у Полтаві, що встановлені на честь Полтавської битви. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

- Олександр Ткаченко відвідав на Полтавщину й побував у музеї «Поле Полтавської битви», присвяченому драматичній історичній події, яка мала глибокі геополітичні наслідки для України та Європи, - йдеться у повідомленні.