15-річну дівчину, яка 11 липня пішла з дому на Дніпропетровщині, знайшли у Полтаві

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2

Вона була у знайомих

2 липня близько 18.00 до поліції Полтавщини надійшло орієнтування від колег із Дніпропетровської області про розшук безвісти зниклої 15-річної мешканки міста Павлограда. Про це інформує Полтавське районне управління. 11 липня вона пішла з дому та не повернулась.

За оперативною інформацією, дівчина могла перебувати у Полтаві. Максимальна кількість поліцейських обласного центру негайно долучилася до пошуків підлітка. Невдовзі дівчину розшукали у Подільському районі обласного центру, вона була у знайомих.

Дівчину передали працівникам ювенальної превенції Павлоградського районного відділення поліції Дніпропетровщини. На даний час вона перебуває із батьками.