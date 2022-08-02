Як діяти при інсульті та утопленні: у Кременчуці відбудуться курси з домедичної допомоги

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 164

Цими вихідними, 6 та 7 серпня, у Кременчуці відбудуться два тренінги з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.

У суботу, 6 серпня, розкажуть, як діяти під час артобстрілів та накладати пов'язки.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок о 13.00. Навчать як накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

У неділю, 7 серпня, розкажуть про невідкладні стани.

Тема: Невідкладні стани:

Втрата свідомості;

Інсульт;

Судомний напад;

Утоплення;

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, нотатник та ручка.



Тренінг волонтерський, тому кількість місць чітко обмежена.

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу, що діє попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, - розповів Роман Бутрімов.