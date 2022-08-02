Як діяти при інсульті та утопленні: у Кременчуці відбудуться курси з домедичної допомоги

Цими вихідними, 6 та 7 серпня, у Кременчуці відбудуться два тренінги з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.
У суботу, 6 серпня, розкажуть, як діяти під час артобстрілів та накладати пов'язки.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок о 13.00. Навчать як накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.
У неділю, 7 серпня, розкажуть про невідкладні стани.
Тема: Невідкладні стани:
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, нотатник та ручка.
Тренінг волонтерський, тому кількість місць чітко обмежена.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер