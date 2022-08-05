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Ніч у регіонах: ворог гатив по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 329

 

Є постраждалі

Вночі росіяни обстріляли Харків. Під обстріли потрапили Шевченківський та Індустріальний райони. Повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізували 26 та 38-річного чоловіків та 46-річну жінку, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.

Вранці ворог завдав масованих ударів по одному з районів Миколаєва. Повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Наразі дані про постраждалих і руйнування уточнюються.

 

Також окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання.

«На щастя, постраждалих немає», - пише мер міста Анатолій Куртєв.

На Дніпропетровщині російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї.

По Нікополю ворог двічі поцілив з «Градів». У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок. Людей не зачепило.

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району ударили з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Без постраждалих.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зведення війна обстріли Харків Запоріжжя Миколаїв Дніпропетровська область
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