Веслувальники Кременчука змагалися на відкритій першості у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 123

14-15 липня відбулась відкрита першість у Горішніх Плавнях з веслування на байдарках і каное присвячена Дню металурга. Спортсмени КМ КДЮСШ № 1 взяли активну участь у цих змаганнях:

Михайло Мосейчук в каное (С-1) на дистанції 500 м виборов І місце, на дистанції 200 м - ІІ місце;

Богдан Рєзніков в байдарці (К-1) на дистанції 500 м посів І місце, на дистанції 200 м - І місце;

Володимир Дмитренко в байдарці (К-1) на дистанції 200 м посів ІІ місце;

Заріна Сільченко в байдарці (К-1) на дистанції 500 м посіла ІІІ місце, на дистанції 200 м - ІІІ місце;

Назар Павленко в байдарці (К-1) на дистанції 500 м зайняв ІІ місце, на дистанції 200 м - ІІ місце;

Вітаємо спортсменів та їх тренерів Полівару Віктора Дем’яновича та Кравцова Миколу Дмитровича з успішним виступом на змаганнях.