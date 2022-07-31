Веслувальники Кременчука змагалися на відкритій першості у Горішніх Плавнях
Сьогодні, 13:06
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Вітаємо наших спортсменів
14-15 липня відбулась відкрита першість у Горішніх Плавнях з веслування на байдарках і каное присвячена Дню металурга. Спортсмени КМ КДЮСШ № 1 взяли активну участь у цих змаганнях:
- Михайло Мосейчук в каное (С-1) на дистанції 500 м виборов І місце, на дистанції 200 м - ІІ місце;
- Богдан Рєзніков в байдарці (К-1) на дистанції 500 м посів І місце, на дистанції 200 м - І місце;
- Володимир Дмитренко в байдарці (К-1) на дистанції 200 м посів ІІ місце;
- Заріна Сільченко в байдарці (К-1) на дистанції 500 м посіла ІІІ місце, на дистанції 200 м - ІІІ місце;
- Назар Павленко в байдарці (К-1) на дистанції 500 м зайняв ІІ місце, на дистанції 200 м - ІІ місце;
Вітаємо спортсменів та їх тренерів Полівару Віктора Дем’яновича та Кравцова Миколу Дмитровича з успішним виступом на змаганнях.
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