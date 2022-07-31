У Кременчуці кіт лише побачивши рятувальника сам вилі по драбині

Вчора ввечері 30 липня у Кременчуці на кварталі 297 рятувальники діставали кота з каналізаційного люка. Про це інформує Кременчуцьке міскрайонне управління надзвичайних ситуацій.
Від громадянки надійшло повідомлення про те, що за даною адресою в каналізаційний люк впав кіт та не може самостійно вилізти. Працівниками ДСНС за допомогою драбини дістали чотирилапого з каналізаційного люка.
Щойно рятувальник спустився до котика, як пухнастий самостійно заліз на драбину, виліз з люку і втік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер