У Кременчуці кіт лише побачивши рятувальника сам вилі по драбині

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 0

Вчора ввечері 30 липня у Кременчуці на кварталі 297 рятувальники діставали кота з каналізаційного люка. Про це інформує Кременчуцьке міскрайонне управління надзвичайних ситуацій.

Від громадянки надійшло повідомлення про те, що за даною адресою в каналізаційний люк впав кіт та не може самостійно вилізти. Працівниками ДСНС за допомогою драбини дістали чотирилапого з каналізаційного люка.

Щойно рятувальник спустився до котика, як пухнастий самостійно заліз на драбину, виліз з люку і втік.