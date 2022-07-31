Від 5 до 10 років за підпали опалого листя та стерні

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 341

Верховна Рада України у першому читанні схвалила законопроєкт №7212-1, який внесе зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Згідно з законопроєктом, в умовах воєнного чи надзвичайного стану правопорушники можуть бути позбавлені волі на строк від 5 до 10 років за умисне знищення або пошкодження вогнем чи іншим способом лісів, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, степової, водно-болотної чи іншої рослинності, її залишків та опалого листя на землях будь-якої категорії, якщо це спричинило істотну шкоду довкіллю.

У мирний час за такі ж самі дії строк обмеження чи позбавлення волі становитиме від 2 до 5 років. За відповідну шкоду, завдану на територіях природно-заповідного фонду передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

- В умовах війни наше довкілля зазнає значної шкоди від бойових дій та ракетних обстрілів. І ми не маємо жодного права допускати ще й руйнування його безвідповідальною поведінкою, нерозумінням, що примітивне випалювання сухостою – це велика небезпека. Ми неодноразово бачили, до яких наслідків призводили такі дії у мирний час. Сьогодні це додаткове навантаження на наше довкілля і додатковий клопіт для рятувальників, які цілодобово рятують людські життя, розміновують території та розбирають завали, а ще - змушені ліквідовувати підпали сухостою, - прокоментував Міністр Руслан Стрілець.

Планується у Кримінальному кодексі окремо встановити відповідальність за знищення або пошкодження лісу і лісових насаджень внаслідок недотримання правил пожежної безпеки, якщо це спричинило істотну шкоду довкіллю. Покарання передбачать у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк від 1 до 3 років.

За такі ж дії у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, або якщо вони викликали тяжкі наслідки для довкілля правопорушникам загрожує позбавленням волі на строк від 1 до 3 років.

Вчинення правопорушень в умовах воєнного або надзвичайного стану, або якщо вони призвели до загибелі людини, масової загибелі тварин чи виникнення інших особливо тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Щороку через підпал опалого листя та стерні у природних екосистемах виникає велика кількість пожеж. Це завдає значної шкоди довкіллю: забруднює повітря та ґрунти канцерогенними шкідливими речовинами, забирає життя у тварин та руйнує середовище їх існування, знищує велику кількість видів рослин та ґрунтове біорізноманіття. Саме через таку ситуацію в Україні й пропонується розширити перелік дій, за які буде передбачено кримінальну відповідальність та посилити її в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на сьогодні за самовільне спалювання передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, мінімальних штраф за спалювання стерні складає 3060 грн, на території об’єктів природно-заповідного фонду – 6120 грн. А умисний підпал з метою ослаблення держави може вважатися диверсією.

3 березня 2022 року було внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилии відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах дії режиму воєнного стану (набули чинності 7 березня).

За діяння, передбачені ст.113 Кримінального кодексу України «Диверсія» (до переліку яких віднесено також і вчинення з метою ослаблення держави підпалів), вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.