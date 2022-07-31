Під час обстрілу загинув відомий бізнесмен та власник Нібулону Олексій Вадатурський

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 576

У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина. Нагадаємо, що у Кременчуці також є Нібулон.

Цієї ночі Миколаївщина зазнала одного з наймасованіших обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.

На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.