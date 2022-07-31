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Гороскоп на тиждень: Овни постануть перед складним вибором, а у терезів несприятливий тиждень

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 643

 Які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Астрологiчний прогноз на 1-7 серпня. 

Овен (21.03-20.04)

Вплив планет ослаблений. Можливе падiння авторитету Овнiв, ослаблення їхнього впливу на людей i хiд подiй. Ближче до вихiдних життєвий потенцiал Овнiв пiдвищиться. Посилюються енергiйнiсть, сексуальнiсть, дар передбачення. Зiрки сприяють творчiй роботi. Обставини можуть поставити Овнiв перед складним вибором.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 7.

Тілець (21.04-21.05)
Робота може зажадати вiд Тiльцiв великих зусиль, нестандартного погляду на звичнi обов`язки, неординарних i оригiнальних рiшень виникаючих проблем. Iснує вiрогiднiсть травми або хвороби Тiльцiв, яка зажадає тривалого лiкування. Можливо, їм доведеться вiдстоювати свою честь, захищати гiднiсть, доводити свою важливiсть в справах. Для найобразливiших представникiв цього знаку цi дiї покажуться принизливими.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 5.

Близнюки (22.05-21.06)

Новi захоплення Близнюкiв можуть привести до втоми, образи або розчарування. Вибiр мiж новими пропозицiями i старими закрiпленими позицiями буде складним. Вiрогiднi непорозумiння, що виникли через необачнi обiцянки. Можливо, що подiї i обставини цього тижня зажадають вiд вас великих зусиль, нестандартного погляду на звичнi обов`язки, неординарних рiшень виникаючих проблем. Перiод випробувань ще не закiнчився.
Сприятливi днi: 2, 7; несприятливi: 6.

Рак (22.06-22.07)

Всi справи, якi ви почнете на цьому тижнi, успiшно розвиватимуться. Але збiльшенi амбiцiї Ракiв, їхня зарозумiлiсть i вiдчуженiсть принесуть багато неприємностей. Вiрогiднi заздрiсть, iнтриги з боку суперникiв i конкурентiв. Тиждень сприятливий для серйозних дiлових переговорiв, пiдписання важливих договорiв, поїздок на користь бiзнесу. Здоров`я i працездатнiсть Ракiв знаходитимуться на висотi, не дивлячись на те що навантаження значно збiльшиться.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 1.

Лев (23.07-23.08)
На вас чекає тиждень розчарувань i краху надiй. Час не зовсiм сприятливий для комерцiйної дiяльностi. Не виключено, що виникнуть розчарування, пов`язанi з друзями або далекими родичами, тому вам не варто повнiстю покладатися на них. Тиждень може бути важким, принести суєту i розчарування. Iснує вiрогiднiсть зради, травми або хвороби, яка зажадає тривалого лiкування.
Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 4.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень характеризується трансформацiєю статевої енергiї в творчу. Сприятливе розташування зiрок забезпечить успiх в будь-яких справах. Дiви-жiнки здатнi закрутити голову кому завгодно. Не виключено, що почнеться перiод, пов`язаний з духовним зростанням, визначенням прiоритетiв i умiнням правильно направляти енергiю.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.

Терези (24.09-23.10)

Несприятливий тиждень. Не виключено, що вашi дiї прийдуть в суперечнiсть iз загальноприйнятими засадами i нормами. Через необережнi висловлювання або зайву категоричнiсть ви не знайдете розумiння з близькими людьми. Але багатьох Терезiв чекає вдале закiнчення тижня, що принесе взаєморозумiння в сiмейних i професiйних вiдносинах. Ви втомилися вiд одноманiтностi i монотонностi життя i зробите все можливе для оновлення. У сексуальнiй сферi вас чекають приємнi враження.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 6.

Скорпіон (24.10-22.11)
Вiрогiднi отруєння, травми, захворювання i важкi втрати. У Скорпiонiв, якi пiдтримують зв`язок з космосом, буде пiдвищена вразливiсть, iнтуїцiя, загальна чутливiсть психiки, що при важких тенденцiях тижня розташує Скорпiонiв до нервових захворювань. Велика вiрогiднiсть травматизму. Будьте обережнi в дорозi. Довiрливi i вiдкритi Скорпiони можуть опинитися в тенетах егоїстичних i хитрих людей.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 2.

Стрілець (23.11-21.12)
Вiрогiдний конфлiкт з оточуючими або начальством може зашкодити ухваленню вiрного рiшення. Передбачливiсть i обдуманi плани мають великi шанси на успiх. Якщо ви на цьому тижнi захворiєте, то хвороба може бути довгою i важкою, можливi ускладнення. Життєвий потенцiал на низькому рiвнi. Несприятливе розташування зiрок може викликати невластиву вам жорсткiсть у спiлкуваннi. Вас чекають помилки в поведiнцi або прорахунки в роботi. Можливi рiзкi i раптовi перепади в настрої.
Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 2.

Козеріг (22.12-20.01)
Тиждень припускає заняття колективною працею, об`єднання людей. Завдяки своїй працездатностi Козероги зможуть здiйснити максимум замисленого за короткий час. Космiчнi впливи направлять їх на шлях оновлення, переосмислення минулого досвiду, створення груп i коалiцiй. Прекрасний час для спiлкування з протилежною статтю. Вiрогiднiсть гармонiйних вiдносин дуже велика. Можливi зустрiчi з давнiми симпатiями. Якщо тривалий час був вiдсутнiй контакт з ними, то зараз саме час налагодити зв`язки.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.

Водолій (21.01-19.02)
Можливi неприємнi подiї. До Водолiїв можуть несподiвано звернутися iз пропозицiєю, що не обiцяє, як пiзнiше виявиться, нiчого хорошого. Можливi обмани i зрада людей, якi завжди вселяли Водолiям довiру. Критичний тиждень. Помилки i потурання власним слабкостям, лестощi недоброзичливцiв можуть спричинити за собою фiнансовi втрати. Навiть легке нездужання викличе серйознi наслiдки. Сон може бути вiщим, слiд чекати його виконання в недалекому майбутньому.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 6.

Риби (20.02-20.03)
Тиждень припускає самотнiсть. Можливо, що унаслiдок коливання настрою, ви не зможете контактувати з людьми, вiд яких ви залежите. Цього тижня можуть виникнути серйознi проблеми зi здоров`ям, коли варто звернутися до фахiвця. Не вiд Риб залежатиме - розлучаться вони з близькою людиною чи нi.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 1.

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Автор: Альона Душенко
Теги: гороскоп
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