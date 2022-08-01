Як діяти, якщо обстріл російськими військами застав вас на мосту

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 4

Роман Бутрімов волонтер та інструктор 44 центру для журналістів Кременчука провів тренінг з надання домедичної допомоги. Він розповів як діяти при обстрілах, де краще ховатися, як зупиняти кровотечу та що робити, якщо під час обстрілу ви опинилися на мосту. Цими порадами ми хочемо поділитися з вами. Сподіваємося, що ці знання не згодяться вам на практиці.

5 етапів під час обстрілу

Вибухова хвиля. Великий об’єм стиснутого повітря, який розриває та зриває все навкруги.

- Усі ми бачили відео з Міського саду 27 червня. Там добре видно удар вибухової хвилі, яка гнала качок та зривала листя з дерев, - зауважив Роман.

Якщо чуєте звук вибуху, то краще знайти яму, схил, заглиблення у землі або сховатися біля перепаду бордюри. Наприклад у Міському саду можна було лягти на сходи й притиснутися між ними. Але ні в якому разі не стрибати у воду, бо уламки ракети могли потягти на дно.

Вражаючі уламки. Все чим заповнена зброя: гвіздки, металеві кульки, тротил або уламки міни чи снаряду.

Уламок снаряду

Від цього може допомогти укриття або якщо ви правильно сховаєтеся та прикриєте важливі ділянки тіла (голову, пахову ділянку...).

Коли лягли на землю - пальцями закрили вуха, лікті притиснути ближче до тіла, а рот відкрити, щоб зрівняти тиск. Ноги при цьому схрещуємо, щоб прикрити артерії та статеві органи.

Вторинні уламки. Розбите скло, цегла, деревина, декор (монітор, скло у меблях...). Тому радять не сидіти на лавці під під'їздом, адже розбиті вікна можуть вас пошкодити.

На відео з Міського саду лише одна людина вчинила вірно - впала на землю. Інші або ховалися за деревами, стрибнули у воду або бігли.

У людей може виникнути дезорієнтація, поламані барабанні перетинки, контузія, проблеми з диханням.

Займання у приміщенні. Якщо вас застала пожежа у приміщенні - необхідно швидко перебратися у безпечне місце.

Результати горіння. У результаті горіння шкідливі речовини можуть уразити органи дихання. Тому прикривайте ніс та рот, щоб мінімізувати шкідливий плив.

- Коли горить усе навколо, не забувайте, що може статися займання на вас одягу. Зауважу, висока температура - це опіки верхніх дихальних шляхів та від чадного диму, якими можна задихнутися, - додав Роман.

Як убезпечити свій дім

1. Заклейте вікна повністю ялинкою або у шаховому порядку (допоможе мінімізувати кількість скла, яке вилитися після ударної хвилі). Найбільш уразливі старі дерев'яні вікна, на відміну від склопакетів, які повністю вилітають, скло у дерев'яних рамах розбивається. Важливо вдома мати поліетиленові пакети або великі пакети із супермаркету. Їх мешканці пошкоджених будинків використовували, щоб заклеїти вікна.

2. Цікаво, щоб під час ударної хвилі після обстрілу знаходитися у місті безпечніше, адже різна висота будинків працює як уловлювачі й зменшує влив на помешкання. Що не скажеш про село, де висота будинків однакова. Чим далі від цивілізації, тим цивілізація далі від вас (як швидко до села може доїхати швидка?).

3. Не рекомендують ховатися у ванній кімнаті, де знаходиться бойлер, дзеркало, кахель, його уламки від удару можуть перетворитися у керамічний ніж.

4. Краще сховатися у дверних пройомах.

5. Вхідні двері під час повітряної тривоги краще тривати відчиненими. Після ударної хвилі двері може пошкодити й заблокувати вам вихід з квартири.

6. Вікна тримайте закритими, а не на режимі провітрювання, бо від удару вікно вилетить в середину кімнати. Ближче до відкосу ставиться 5 літрова пластикова пляшка з водою, яка «зупинить» відкриття вікна з рами в середину квартири.

7. З підвіконня краще прибрати квіти, адже їх ударною хвилею також віднесе у вашу сторону.

Що робити якщо поруч дитина або немовля

Роман Бутрімов розповів, що краще під час прильоту - впасти на підлогу животом вниз, голову прикрити, при цьому руки мають бути зігнуті у ліктях й притиснуті до тіла. Схрестити ноги, міцно зімкнувши ягодиці. Під час обстрілу можна рахувати або наспівувати пісню, щоб психологічно легше переносити обстріл.

Якщо поруч дитина, яка ходить, то її варто покласти поруч, а руку покласти між лопаток, щоб не втекла, коли злякається гучних звуків.

Якщо у вас немовля. Ви сідаєте на коліна, а дитину кладете перед собою обережно прикриваючи власним тілом. Ви максимально притискаєтеся до землі у зігнутому положенні. Це дозволить вберегти немовля, навіть якщо ви втратите свідомість.

У такому положенні ви врятуєте немовля, навіть якщо втратите свідомість

Втрачаєте свідомість? Займіть положення «п'яного кума»

Якщо відчуваєте, що втрачаєте свідомість - лягайте на бік. У стабільно боковому положенні або як у народі називають положенні «п'яного кума», легше дихати й ви не захлинетеся блювотними масами.

Найближчу до вас руку помістіть під прямим кутом до тіла і зігніть її в лікті у голови, долонею догори. Візьміть другу руку, перемістіть на вашу сторону і прикладіть до вуха тильною стороною долоні. Утримуйте її в даному положенні - це допоможе скоротити рух шийних хребців під час повороту потерпілого, що знизить ризик посилення можливої ​​травми шиї.

Іншою рукою візьміться за протилежну ногу потерпілого позаду коліна. Підніміть її, не відриваючи ступні від землі - це дозволяє використовувати ногу в якості «важеля» для полегшення повороту. Потягніть за підняту ногу в вашу сторону і покладіть постраждалого на бік. Витягніть руку з-під голови хворого, притримуючи лікоть потерпілого, щоб виключити будь-які рухи головою.

Якщо обстріл застав на мосту

Під час повітряної тривоги на більшості мостах не дозволяють пересуватися транспорту. Наприклад, у Кременчуці комунальний транспорт не перетинає міст, проте приватному транспорту ніхто не забороняв. Якщо вас обстріл застав на мосту, то необхідно знайти умовно безпечне місце.

- Ні в якому разі ми ховаємося за автомобілями, це метал та скло. Щоб зробив я? Переліз через пішохідну зону, там є відбійник. Навіть якщо машину кине або розверне, то її притримає відбійник, плюс там хороший товстий метал, - розповів Роман Бутрімов.

Вниз не треба стрибати, адже там течія та можуть падати уламки.

Необхідно залягти й перечекати. Як тільки все закінчиться не треба одразу підійматися та бігти. Спочатку варто оглянути себе, чи є пошкодження, рани та кров. За необхідності надати домедичну допомогу та рухатися ближче до берега.