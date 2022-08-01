В Україні з'явиться іпотека під 0%: хто зможе скористатися

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 537

Програма запрацює вже в жовтні, а оформити кредит можна буде через додаток «Дія»

З жовтня в Україні планують запустити нову пільгову іпотечну програму з нульовою ставкою для військових та ветеранів війни. Оформити кредит можна буде замовити через додаток «Дія».

Про це, за інформацією видання The Page, заявила перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмитрієва під час дискусійної панелі КБУ «Аналітика українського ринку нерухомості в умовах війни», організованої конфедерацією забудовників України. За її словами, ПрАТ «Укрфінжитло» представило банкам нову державну пільгову іпотечну програму «Українська мрія», яку планують запустити у жовтні 2022 року.

Основні умови програми кредитування такі:

мінімальний початковий внесок - 10%;

термін позики - 20 років;

обов'язкове страхування житла від знищення та пошкодження;

об'єкт іпотеки - квартира або майнові права;

гранична вартість 1 кв. м загальної площі житла для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 рази; для міст з населенням понад 300 тис. осіб а також населених пунктів, розташованих за 15 км від Києва та обласних центрів - у 2 рази; для міст з населенням від 100 тис до 300 тис осіб у 1,75 рази; для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідному регіоні;

нормативна площа житла, що надається для сім'ї з однієї особи становить не більше як 52,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї.

За словами пані Дмитрієвої, державну програму будуть вводити з суттєвими обмеженнями:

- Об'єктом іпотеки може бути і квартира, і майнові права. Але майнові права на тих самих умовах, які були в попередній держпрограмі, де підходять тільки кілька схем фінансування — це купівля-продаж майнових прав та участь в ФФП. Інші схеми фінансування не проходять. Також вводиться обмежена вартість квадратного метра. Для Києва вона не може перевищувати в 2,5 рази вартість, визначену мінрегіоном. Ми порахували — це близько $1700: більшість наших акредитованих об'єктів попадає в цю цифру.

Програма в основному розрахована на пільговиків, проте інші громадяни теж зможуть скористатись програмою, якщо буде достатньо ресурсів у «Укрфінжитла».

Відсоткова ставка у різних груп буде різною: наприклад, для військових 0%, для медичних працівників - 3%, внутрішньо переміщених осіб - 7%.

У проєкті програми визначено шість основних категорій пільговиків: