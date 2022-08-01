Футболісти «Кременя» поступилися «Інгульцю»

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Вчора, 31 липня, футболісти «Кременя» зіграли контрольний матч з «Інгульцем». Матч проходив на виїзді у Петрово Кіровоградської області.

«Синьо-білі» пропустили два голи у першому таймі, проте змогли відіграти один м’яч після перерви. Гра закінчилася з рахунком – 2:1.

«Інгулець» - «Кремінь» - 2:1

Голи: Блізніченко 17, Одарюк 37 - Галоян 51

«Кремінь»: Єрмолов (Музичка 46), ГНП (Азізов 61), ГНП (Пилипенко 61), ГНП (Сидоренко 10), ГНП (Товкач 61), ГНП (Жданович 61), ГНП (Молько 61), Савіцький (Лісняк 61), Галоян (Ульянко 61), Галата (П’ятибрат 61), Куць (Вівдич 61). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов