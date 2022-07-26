Школи та дитсадки на Кременчуччині перевіряють на готовність до проведення очного навчання

Яким буде формат навчання вирішуватимуть батьки та органи місцевого самоврядування за погодженням з ДСНС та РВА
Із сьогоднішнього дня починається перевірка усіх навчальних закладів району як дошкільної, так і шкільної освіти на їх готовність до проведення занять в очному форматі.
Учора, 25 липня, в обласній військової адміністрації пройшла робоча нарада із залученням керівників районних військових адміністрацій, на якій обговорювалося питання підготовки до нового навчального року.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, головна мета перевірки усіх навчальних закладів району – визначення наявності та підготовки укриттів, щоб розглядати питання можливості проведення у тих школах, де вони є, занять у форматі офлайн.
Зазначимо, що начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін вчора повідомив у своєму Телеграм-каналі про проведення цієї наради та вимоги до закладів освіти для проведення занять у очному форматі.
- Поставив головам районних адміністрацій завдання не просто взяти під особистий контроль перевірки укриттів у школах, дитсадках, ПТУ, а підійти до цього процесу по-господарськи. На власні очі побачити, в якому стані укриття, і там, де це доцільно, зробити ремонти.
Безпека дітей – найголовніше у закладах освіти, які оберуть очне навчання. В укриттях має бути тепло, освітлення, вентиляція, запаси води. І щоб на території закладу працювали відеоспостереження й тривожна кнопка для виклику поліції або охорони, - написав Дмитро Лунін.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер