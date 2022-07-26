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Кременчук, Надзвичайні новини

Школи та дитсадки на Кременчуччині перевіряють на готовність до проведення очного навчання

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 75

 

Яким буде формат навчання вирішуватимуть батьки та органи місцевого самоврядування за погодженням з ДСНС та РВА

Із сьогоднішнього дня починається перевірка усіх навчальних закладів району як дошкільної, так і шкільної освіти на їх готовність до проведення занять в очному форматі.

Учора, 25 липня, в обласній військової адміністрації пройшла робоча нарада із залученням керівників районних військових адміністрацій, на якій обговорювалося питання підготовки до нового навчального року.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, головна мета перевірки усіх навчальних закладів району – визначення наявності та підготовки укриттів, щоб розглядати питання можливості проведення у тих школах, де вони є, занять у форматі офлайн.

- Перевіряти будемо разом з представниками ДСНС та на підставі цієї перевірки дамо рекомендації щодо можливості проведення занять у навчальному закладі в очному режимі. А рішення прийматимуть адміністрація навчальних закладів та органами місцевого самоврядування за погодженням з батьками, - пояснив Олег Лєднік.

Зазначимо, що начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін вчора повідомив у своєму Телеграм-каналі про проведення цієї наради та вимоги до закладів освіти для проведення занять у очному форматі.  

- Поставив головам районних адміністрацій завдання не просто взяти під особистий контроль перевірки укриттів у школах, дитсадках, ПТУ, а підійти до цього процесу по-господарськи. На власні очі побачити, в якому стані укриття, і там, де це доцільно, зробити ремонти.

Безпека дітей – найголовніше у закладах освіти, які оберуть очне навчання. В укриттях має бути тепло, освітлення, вентиляція, запаси води. І щоб на території закладу працювали відеоспостереження й тривожна кнопка для виклику поліції або охорони, - написав Дмитро Лунін.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район навчальний рік школи дитсадки
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