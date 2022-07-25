Минулих вихідних у Кременчуцькому районі значно зросла кількість п’яних за кермом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 345

Про це свідчить статистика управління Національної поліції

Кримінальна ситуація на Кременчуччині залишається контрольованою, резонансних подій та злочинів за минулі вихідні у районі не трапилось.

А от нетверезих водіїв за кермом автівок значно побільшало.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

Отже, якщо за п’ятницю, 22 липня, поліцейські затримали одного водія за керуванням автомобілями у нетверезому стані, то у суботу – шістьох, а у неділю, 24 липня – ще чотирьох.

Нагадаємо, що окрім великого штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

Загалом за останні три дні громадяни 21 раз викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо сімох правопорушників складені адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

За минулі вихідні у Кременчуцькому районі затримали трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

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