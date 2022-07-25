І знову наркозлочини: під Полтавою поліцейські «зібрали» 100 рослин коноплі

22 липня у селі під Полтавою у дворах двох сусідів поліція виявила насадження коноплі.
Про це повідомила пресслужба поліції.
Проведений санкціонований судом обшук у двох приватних домогосподарствах. Працівники відділу №2 Полтавського районного управління поліції у обох виявили нарковмісні рослини коноплі.
Речові докази вилучені та направлені на судову експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер