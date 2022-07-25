І знову наркозлочини: під Полтавою поліцейські «зібрали» 100 рослин коноплі

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22 липня у селі під Полтавою у дворах двох сусідів поліція виявила насадження коноплі.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Проведений санкціонований судом обшук у двох приватних домогосподарствах. Працівники відділу №2 Полтавського районного управління поліції у обох виявили нарковмісні рослини коноплі.

- В одному із сіл району під час обшуку в домогосподарстві 49-річного чоловіка, слідчі поліції виявили насадження нарковмісних рослин не лише в нього, а й у сусідньому господарстві, яке належить 41-річному місцевому мешканцю. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили понад 100 рослин коноплі, - повідомив начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Олександр Скриль.

Речові докази вилучені та направлені на судову експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.