Соцвиплати на Кременчуччині надійдуть усім, а перепон для усиновлення дитини більше немає

За оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та матеріальної допомоги від держави у Кременчуцькому районі з початку війни звернулося близько 50 тисяч осіб. І майже усім була призначена допомога.
Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, виникли деякі технічні помилки при оформленні державної допомоги ВПО через додаток «Дія», пов’язані з тим, що люди невірно вказували місце свого проживання, переплутавши Кременчук з Кременчуцьким районом.
Він також повідомив, що наразі усунуті усі перепони для тих, хто хоче усиновити дитину, яка стала сиротою чи позбавлена батьківського піклування. Раніше з цим були проблеми через те, що частина держреєстрів була закрита і було неможливо зібрати документи, необхідні для розгляду питання про усиновлення. Наразі, усі вони працюють.
Артем Даценко пояснив, що у Кременчуцькому районі діти-сиріти та позбавлені батьківського піклування виховуються у 24 прийомних сім’ях, 10 дитячих будинках сімейного типу та 3 патронатних родинах.
Він зачитав перелік документів, необхідних для оформлення опіки, або усиновлення дитини:
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер