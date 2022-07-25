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Соцвиплати на Кременчуччині надійдуть усім, а перепон для усиновлення дитини більше немає

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 568

 

Під час війни чимало дітей залишились без батьків і їм потрібна родина

За оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та матеріальної допомоги від держави у Кременчуцькому районі з початку війни звернулося близько 50 тисяч осіб. І майже усім була призначена допомога.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, виникли деякі технічні помилки при оформленні державної допомоги ВПО через додаток «Дія», пов’язані з тим, що люди невірно вказували місце свого проживання, переплутавши Кременчук з Кременчуцьким районом.

- Через це були затримки із виплатою у біля тисячі переселенців. Усі ці помилки виправляються і допомогу отримають усі ВПО. Станом на сьогодні управління соцзахисту також обрахувало усі виплати по пільгам, іншим допомогам та субсидіям, - пояснив Артем Даценко.

Він також повідомив, що наразі усунуті усі перепони для тих, хто хоче усиновити дитину, яка стала сиротою чи позбавлена батьківського піклування. Раніше з цим були проблеми через те, що частина держреєстрів була закрита і було неможливо зібрати документи, необхідні для розгляду питання про усиновлення. Наразі, усі вони працюють.

Артем Даценко пояснив, що у Кременчуцькому районі діти-сиріти та позбавлені батьківського піклування виховуються у 24 прийомних сім’ях, 10 дитячих будинках сімейного типу та 3 патронатних родинах.

- Цього явно недостатньо, адже у районі статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування мають 490 неповнолітніх осіб. Отже, усіх, хто хоче стати батьками для таких дітей, відповідає вимогам для цього та має відповідні умови запрошуємо до себе. Наші фахівці допоможуть з оформленням усіх необхідних документів, - заявив Артем Даценко.

Він зачитав перелік документів, необхідних для оформлення опіки, або усиновлення дитини:

  • заява;
  • копії паспорта, коду та свідоцтва про шлюб;
  • копія документу про власність на житло;
  • довідка про доходи за останні 6 місяців;
  • довідка про несудимість;
  • довідка про стан здоров’я.
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Автор: Віктор Крук
Теги: діти-сироти Кременчуцький район ВПО соцвиплати
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