На Полтавщині у пожежі згорів 9-річний хлопчик

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24 липня під час пожежі у приватному будинку в селі Березова Рудка Пирятинської територіальної громади загинула дитина. Як сповістив Лубенський районний відділ поліції, інформація про це близько 13.00 надійшла до відділення №1 (м. Пирятин) від медичних працівників.

За даними Головного управління ДСНС України у Полтавській області, через сильне задимлення рятувальники, які приїхали на виклик, працювали у апаратах захисту органів дихання. О 13.40 вони локалізували займання, а о 14.00 – ліквідували.

Отримавши повідомлення про пожежу, на місце події прибула і слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини. Слідчі встановили, що під час пожежі помер 9-річний хлопчик. Для з'ясування точної причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

Наразі спеціалісти визначають причину пожежі. Вогонь знищив вживані речі, закоптив 60 кв. м облицювання житлового будинку.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.