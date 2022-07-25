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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у пожежі згорів 9-річний хлопчик

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 793

 

Трагедія сталася в селі Березова Рудка Пирятинської територіальної громади

24 липня під час пожежі у приватному будинку в селі Березова Рудка Пирятинської територіальної громади загинула дитина. Як сповістив Лубенський районний відділ поліції, інформація про це близько 13.00 надійшла до відділення №1 (м. Пирятин) від медичних працівників.

За даними Головного управління ДСНС України у Полтавській області, через сильне задимлення рятувальники, які приїхали на виклик, працювали у апаратах захисту органів дихання. О 13.40 вони локалізували займання, а о 14.00 – ліквідували.

Отримавши повідомлення про пожежу, на місце події прибула і слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини. Слідчі встановили, що під час пожежі помер 9-річний хлопчик. Для з'ясування точної причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

Наразі спеціалісти визначають причину пожежі. Вогонь знищив вживані речі, закоптив 60 кв. м облицювання житлового будинку.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини, ДСНС
Теги: пожежа загинула дитина Пирятин
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