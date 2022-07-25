У Полтаві 16-річний хлопець з Харківщини потонув у Ворсклі (додано)

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Коли його дістали з водойми, то у непритомному стані повезли у реанімацію, де він помер

24 липня близько 14.30 до відділення №1 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, що на міському пляжі Полтави у річці Ворскла потонув неповнолітній хлопець.

За попередньою інформацією слідства, 16-річний хлопець із Харківщини під час відпочинку зі своїми знайомими на міському пляжі №2 пішов купатися та зник під водою.

Знайомі юнака викликали водолазів Полтавської комунальної рятувально-водолазної станції, які знайшли тіло хлопця у водоймі та дістали на берег. Його у непритомному стані медики доставили до реанімації дитячої клінічної лікарні, де, на жаль, він помер.

Для встановлення точної причини смерті тіло покійного направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті хлопця з’ясовує слідство.

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Як передає видання «Полтавщина» з посиланням на керівника рятувально-водолазної служби у Полтаві Євгена Савчука, хлопця витягли з 3-метрової глибини, він був абсолютно тверезим.

Ще до прибуття «швидкої» рятувальникам вдалося на місці відновити потерпілому дихання. Однак, на жаль, за кілька годин хлопець помер у реанімації.