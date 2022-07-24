Під Полтавою перекинулась фура та перегородила трасу М-03

Під Полтавою, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський (330км) сталася ДТП. Як повідомляє патрульна поліція України, водій вантажівки не впорався з керуванням й допустив перекидання транспортного засобу
У зв’язку з ДТП рух транспорту перекрито.
Наразі, аби прибрати автомобіль з проїжджої частини, працює спеціальна техніка.
Водіїв просять урахувати цю інформацію.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер