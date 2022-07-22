Російська армія минулої ночі завдала масованої атаки по Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Під обстріл потрапили три райони, загинула людина

Російська армія минулої ночі накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія.

Поки що невідомо, коли буде поновлено рух.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор - кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому сім - «прильотів». Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, через постійні обстріли Нікополя на Дніпропетровщині людям пропонують тимчасове житло та евакуацію.