Як діяти під час артобстрілу та зупиняти кров: у Кременчуці відбудуться тренінги

У Крменчуці, 23 та 24 липня, відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.
23 липня. Тема: Серцево-легенева реанімація.
Початок об 11.00, тривалість заходу 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.
24 липня.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів або хімічної атаки.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок об 14.00
Навчу вас накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.
Тренінг волонтерський, тому кількість місць обмежена.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер