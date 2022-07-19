Як діяти під час артобстрілу та зупиняти кров: у Кременчуці відбудуться тренінги

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 161

У Крменчуці, 23 та 24 липня, відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.

23 липня. Тема: Серцево-легенева реанімація.

Початок об 11.00, тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.

24 липня.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів або хімічної атаки.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок об 14.00

Навчу вас накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

Тренінг волонтерський, тому кількість місць обмежена.

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг . Та додам, що приміщення розташоване у центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.

Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім 097-716-47-85 - зауважив волонтер Роман Бутрімов.