В Україні з'являться монети з новим дизайном номіналом 5 і 10 гривень. У Національному банку України 18 липня презентували пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина». Ці пам’ятні монети – одні з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою та стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії.
Пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина» продовжують нову серію «Безсмертна моя Україно». Дизайн їх розробив київський художник Дмитро Кривонос.
На аверсі монет у центрі розміщена стилізована символічна композиція, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини. На реверсі монет у центрі зображені гілка з листком і ягодами калини.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер