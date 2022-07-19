В Україні з'являться монети з новим дизайном номіналом 5 і 10 гривень

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В Україні з'являться монети з новим дизайном номіналом 5 і 10 гривень. У Національному банку України 18 липня презентували пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина». Ці пам’ятні монети – одні з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою та стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії.

Пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина» продовжують нову серію «Безсмертна моя Україно». Дизайн їх розробив київський художник Дмитро Кривонос.

На аверсі монет у центрі розміщена стилізована символічна композиція, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини. На реверсі монет у центрі зображені гілка з листком і ягодами калини.

- Під час війни пісня «Ой у лузі червона калина» стала українським символом незламності і гімном мужнього протистояння ворогу. Вона також стала широко відомою за межами України. Як і сотні років тому, суть цієї пісні залишається актуальною й нині – боротьба з московською владою за незалежність України. Тому на знак глибокої поваги та вдячності до українських захисників, а також прагнучи увіковічнити в грошових знаках історичну боротьбу українців за незалежність, ми з гордістю вводимо в обіг ці нові пам’ятні монети, – зауважив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.