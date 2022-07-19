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Здоров'я, Бізнес/Робота, Україна, Світ

Чи оплачується лікарняний під час простою

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 640

 

Рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення працівнику під час простою приймає комісія із соціального страхування підприємства

В умовах війни Фонд соціального страхування України фінансує допомоги по тимчасовій втраті працездатності в повному обсязі, але чи стосується це періоду простою? Про це інформує Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області.

Через відсутність необхідних для виконання роботи організаційних або технічних умов, особливо під час бойових дій, на підприємстві можуть запровадити тривалий період простою. У такому випадку працівники не виконують свою роботу, а цей період оплачується у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.

Якщо працівник під час простою зобов’язаний дотримуватись трудового розпорядку або у нього настало право на відпустку по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за всі дні непрацездатності, за які працівник втрачає оплату.

В інших випадках, якщо під час тривалого простою працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку – підстави для оплати лікарняного як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів ФССУ відсутні.

Рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення працівнику під час простою приймає комісія із соціального страхування підприємства у зв’язку із відсутністю втрати доходу через тимчасову непрацездатність.

Водночас, оскільки оплата простою не з вини працівника віднесена до гарантійних і компенсаційних виплат фонду додаткової заробітної плати як оплата за невідпрацьований час, у разі хвороби працівника, у якого відсутнє право на оплату лікарняного, за ним зберігається оплата простою у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.

Як оформити лікарняний працівникам, які виїхали з України за кордон через війну
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: лікарняний простій Фонд соціального страхування
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