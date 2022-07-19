Вихованці та педагоги позашкільних закладів Кременчука передали сувеніри військовим

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 116

Вони долучилися до акції на підтримку воїнів-захисників «Ми разом!»

Протягом двох тижнів вихованці та педагоги трьох найбільших закладів позашкільної освіти міста – Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, Академії майбутнього – готували поробки, листівки, стінівки на підтримку наших військових, що перебувають у лікарнях. Як поінформувала пресслужба мерії, вони долучилися до акції на підтримку воїнів-захисників «Ми разом!».

Кожна робота – це оберіг, наповнений теплом сердець, найщирішими побажаннями та непохитною вірою в перемогу. 15 липня у трьох медичних закладах Кременчука завдяки цим роботам були оформлені акційні куточки, - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день частину сувенірів уже передали українським військовим. Педагоги та вихованці закладів позашкільної освіти сподіваються, що їх роботи принесуть захисникам удачу та розкажуть про безмежну вдячність і про те, як сильно всі чекають їхнього повернення додому.