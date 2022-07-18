Полтавська обласна рада перерозподілить 914 млн грн: на що саме підуть кошти

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 212

Ця сума утворилася за рахунок перевиконання, залишків бюджету та субвенцій

Полтавська обласна рада готується до чергової сесії, і на бюджетній комісії внесли зміни до показників обласного бюджету на 2022 рік. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, на основні сфери перерозподіляють 913,6 млн грн. Ця сума утворилася за рахунок перевиконання, залишків бюджету та субвенцій. Основні цифри наступні: 200 млн грн – на резервний фонд обласного бюджету, щоб упевнено пройти наступний опалювальний сезон;

майже 155 млн грн – на медицину (закупівлю ліків, витратних матеріалів, обладнання й генераторів);

50 млн грн – на будівництво фортифікаційних споруд в області;

близько 46 млн грн – для збільшення фінансової підтримки військових, правоохоронців і рятувальників. (наприклад, на закупівлю модульних бліндажів, спецтранспорту й обладнання для розмінування);

майже 41 млн грн – на продовження соціальних виплат для захисників і захисниць України, їхніх сімей і малозахищених жителів області;

33 млн грн – на гаряче харчування для дітей та придбання генераторів.

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