Дві третини українських біженців не хочуть повертатися додому до кінця війни

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З початку російського вторгнення 24 лютого зафіксували 9 136 006 перетинів кордону з України

Дві третини українських біженців не хочуть повертатися додому до кінця війни.

Агентство ООН у справах біженців провело опитування 4900 українців, які виїхали за кордон через війну. За його результатами, дві третини з них мають намір залишитися в країнах, куди вони виїхали, доти, доки не вщухнуть бойові дії і не покращиться ситуація з безпекою в Україні.

З початку російського вторгнення 24 лютого зафіксували 9 136 006 перетинів кордону з України.

Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровані 1 221 596 українців, які рятуються від війни.

Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.