Покажи свою вишиванку: 15 липня стартує щорічний конкурс «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 15 липня, стартує щорічний загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук». Про це повідомляє мерія міста. До участі запрошують усіх охочих.
Переможці будуть визначатися у таких номінаціях:
Також оберуть переможця у номінації «Глядацькі симпатії». 22 серпня відбудеться презентація виробів учасниками конкурсу.
Програмою конкурсу передбачається:
Учасники конкурсу обов’язково беруть участь у виставці робіт, яка пройде у Кременчуцькій міській художній галереї з 24 серпня до 31 серпня.
Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях конкурсу «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати участь у конкурсі.
Прийом заявок здійснюється з 15 липня до 17 серпня департаментом у справах сімей та дітей за адресою: м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14, каб. 107, щодня з 8.00 до 16.00, окрім вихідних днів. Телефон для довідок 098-839-11-61. Заявку можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на електронну пошту 26217671@mail.gov.ua. До заявки слід додати фото виробу.
Форму електронної заявки та положення про конкурс можна завантажити на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету у розділі «Департамент у справах сімей та дітей (конкурси)».
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер