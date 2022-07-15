Покажи свою вишиванку: 15 липня стартує щорічний конкурс «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 346

Сьогодні, 15 липня, стартує щорічний загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук». Про це повідомляє мерія міста. До участі запрошують усіх охочих.

Переможці будуть визначатися у таких номінаціях:

«Кращий орнамент як оберіг захисників Кременчука» – ця номінація буде запроваджена вперше у 2022 році (учасникам пропонується створити власний ескіз орнаменту національного характеру як символ захисників Кременчуцької міської територіальної громади; рекомендоване оформлення робіт у даній номінації – вишитий елемент орнаменту довільного розміру);

«Краща лялька-мотанка»;

«Краща чоловіча вишиванка (сорочка)»;

«Краща жіноча вишиванка (сорочка, сукня)»;

«Краща дитяча вишиванка»;

«Кращий вишитий рушник»;

«Кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування (картина, скатертина, серветка, аксесуар, головний убір тощо)»;

«Краща родина у вишиванках».

Також оберуть переможця у номінації «Глядацькі симпатії». 22 серпня відбудеться презентація виробів учасниками конкурсу.

Програмою конкурсу передбачається:

презентація виробу;

декламування історії виробу (до 2 хвилин);

нагородження учасників 24 серпня.

Учасники конкурсу обов’язково беруть участь у виставці робіт, яка пройде у Кременчуцькій міській художній галереї з 24 серпня до 31 серпня.

Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях конкурсу «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати участь у конкурсі.

Прийом заявок здійснюється з 15 липня до 17 серпня департаментом у справах сімей та дітей за адресою: м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14, каб. 107, щодня з 8.00 до 16.00, окрім вихідних днів. Телефон для довідок 098-839-11-61. Заявку можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на електронну пошту 26217671@mail.gov.ua. До заявки слід додати фото виробу.

Форму електронної заявки та положення про конкурс можна завантажити на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету у розділі «Департамент у справах сімей та дітей (конкурси)».