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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Покажи свою вишиванку: 15 липня стартує щорічний конкурс «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 346

 

Цьогоріч вперше запровадять номінацію «Кращий орнамент як оберіг захисників Кременчука»

Сьогодні, 15 липня, стартує щорічний загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук». Про це повідомляє мерія міста. До участі запрошують усіх охочих.

Переможці будуть визначатися у таких номінаціях:

  • «Кращий орнамент як оберіг захисників Кременчука» – ця номінація буде запроваджена вперше у 2022 році (учасникам пропонується створити власний ескіз орнаменту національного характеру як символ захисників Кременчуцької міської територіальної громади; рекомендоване оформлення робіт у даній номінації – вишитий елемент орнаменту довільного розміру);
  • «Краща лялька-мотанка»;
  • «Краща чоловіча вишиванка (сорочка)»;
  • «Краща жіноча вишиванка (сорочка, сукня)»;
  • «Краща дитяча вишиванка»;
  • «Кращий вишитий рушник»;
  • «Кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування (картина, скатертина, серветка, аксесуар, головний убір тощо)»;
  • «Краща родина у вишиванках».

Також оберуть переможця у номінації «Глядацькі симпатії». 22 серпня відбудеться презентація виробів учасниками конкурсу.

Програмою конкурсу передбачається:

  • презентація виробу;
  • декламування історії виробу (до 2 хвилин);
  • нагородження учасників 24 серпня.

Учасники конкурсу обов’язково беруть участь у виставці робіт, яка пройде у Кременчуцькій міській художній галереї з 24 серпня до 31 серпня.

Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях конкурсу «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати участь у конкурсі.

Прийом заявок здійснюється з 15 липня до 17 серпня департаментом у справах сімей та дітей за адресою: м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14, каб. 107, щодня з 8.00 до 16.00, окрім вихідних днів. Телефон для довідок 098-839-11-61. Заявку можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на електронну пошту 26217671@mail.gov.ua. До заявки слід додати фото виробу.

Форму електронної заявки та положення про конкурс можна завантажити на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету у розділі «Департамент у справах сімей та дітей (конкурси)».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вишиванка вишиваний Кременчук конкурс конкурс вишиванок
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