Як правильно евакуювати поранено та зупиняти кров: у Кременчуці пройде курс домедичної допомоги

16 та 17 липня у Кременчуці відбудуться курси з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.
У суботу, 16 липня, відбудуться два курси.
Тема 1: Зупинка кровотеч
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 1 марлевий бинт 5х10см, нотатник та ручка, столова ложка, шарф або косинка.
Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.
2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого
Початок об 14.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу я навчу, як переміщувати не притомну особу, якщо ви один, двоє або вас кілька чоловік. Також попрацюєте із «м‘якими» ношами.
17 липня відбудеться ще один тренінг.
Тренінг: Літній
Теми:
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка
Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена!
- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.
Звертаю вашу увагу! Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, - повідомив Роман Бутрімов.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер