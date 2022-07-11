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Як правильно евакуювати поранено та зупиняти кров: у Кременчуці пройде курс домедичної допомоги

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 142

 

Записуйтеся завчасно 

16 та 17 липня у Кременчуці відбудуться курси з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов. 
У суботу, 16 липня, відбудуться два курси.

Тема 1: Зупинка кровотеч
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 1 марлевий бинт 5х10см, нотатник та ручка, столова ложка, шарф або косинка.

Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.

2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого
Початок об 14.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу я навчу, як переміщувати не притомну особу, якщо ви один, двоє або вас кілька чоловік. Також попрацюєте із «м‘якими» ношами.

17 липня відбудеться ще один тренінг. 

Тренінг: Літній

Теми:

  • Втрата свідомості;
  • Термічні опіки;
  • Судомний напад;
  • Утоплення;
  • Укус кліща;
  • Укус змії.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка

 

Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена!

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.

Звертаю вашу увагу! Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, - повідомив Роман Бутрімов. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога
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