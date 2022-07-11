Як правильно евакуювати поранено та зупиняти кров: у Кременчуці пройде курс домедичної допомоги

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 142

16 та 17 липня у Кременчуці відбудуться курси з надання домедичної допомоги, які проводить волонтер Роман Бутрімов.

У суботу, 16 липня, відбудуться два курси.

Тема 1: Зупинка кровотеч

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 1 марлевий бинт 5х10см, нотатник та ручка, столова ложка, шарф або косинка.

Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.

2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого

Початок об 14.00. Тривалість заходу 1,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу я навчу, як переміщувати не притомну особу, якщо ви один, двоє або вас кілька чоловік. Також попрацюєте із «м‘якими» ношами.

17 липня відбудеться ще один тренінг.

Тренінг: Літній

Теми:

Втрата свідомості;

Термічні опіки;

Судомний напад;

Утоплення;

Укус кліща;

Укус змії.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка

Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена!