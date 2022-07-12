Батьки поскаржилися, що їх просять здати по 1000 грн на скління вікон у ПК «Кредмаш»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 749

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка водить свою дитину у шоу-гурт «Молодість»; заняття проходять у палаці культури «Кредмаш». Після прильоту ворожої ракети у ТЦ «Амстор» у палаці культури повилітали вікна, і от батьків вихованців гуртка просять здати гроші на скління.

Вітаю, хотілося б собі зрозуміти ситуацію. У ПК «Кредмаш» займалися діти у певному гуртку. Після «Амстора» там повилітали вікна. Наразі батьків цих дітей просять здати по 1000 грн на нові. У нашому кабінеті (де займалася моя дитина) було два вікна. 2000, будь люб'язна, віддай. Питання: чому батьки повинні це оплачувати (це немаленька сума)? І де місто та його допомога?! - написала кременчужанка.

З цього питання «ТелеграфЪ» взяв коментар начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Той відповів, що у такому випадку слід звертатися до міської влади, яка надає допомогу тим, хто постраждав під час вибуху, а не брати гроші з батьків. Якщо ж там не зможуть допомогти, тоді військова адміністрація готова підключитися і сприяти у вирішенні цього питання.

Після цього ми зв'язалися з директоркою палацу культури «Кредмаш» Тетяною Кухтик. За її словами, керівниця шоу-гурту «Молодість» Ірина Редькіна нікого не примушувала, а звернулася до батьків з проханням здати коштів хто скільки зможе. І лише за їхнім бажанням.

- Якщо люди можуть допомогти, ми будемо вдячні. Тому що зараз немає особистої біди, є спільна. Це дуже нагальне питання, тому що багатьох вікон у палаці немає, пошкоджені рами, - сказала пані Кухтик і додала, що заводу, якому підпорядковується палац, зараз не до ремонту вікон, бо у підприємство теж прилетіло.

Тетяна Кухтик розповіла, що сьогодні вранці спілкувалася щодо скління ПК «Кредмаш» із заступником міського голови Русланом Проценком. Він відповів, що міська влада чекає офіційного листа і планує допомогти палацу культури у даному питанні.