Батьки поскаржилися, що їх просять здати по 1000 грн на скління вікон у ПК «Кредмаш»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка водить свою дитину у шоу-гурт «Молодість»; заняття проходять у палаці культури «Кредмаш». Після прильоту ворожої ракети у ТЦ «Амстор» у палаці культури повилітали вікна, і от батьків вихованців гуртка просять здати гроші на скління.
З цього питання «ТелеграфЪ» взяв коментар начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Той відповів, що у такому випадку слід звертатися до міської влади, яка надає допомогу тим, хто постраждав під час вибуху, а не брати гроші з батьків. Якщо ж там не зможуть допомогти, тоді військова адміністрація готова підключитися і сприяти у вирішенні цього питання.
Після цього ми зв'язалися з директоркою палацу культури «Кредмаш» Тетяною Кухтик. За її словами, керівниця шоу-гурту «Молодість» Ірина Редькіна нікого не примушувала, а звернулася до батьків з проханням здати коштів хто скільки зможе. І лише за їхнім бажанням.
Тетяна Кухтик розповіла, що сьогодні вранці спілкувалася щодо скління ПК «Кредмаш» із заступником міського голови Русланом Проценком. Він відповів, що міська влада чекає офіційного листа і планує допомогти палацу культури у даному питанні.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер