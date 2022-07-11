Run for Ukraine: кременчужанка у Британії влаштувала забіг на підтримку України

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 137

Мені мало було вголос ще раз озвучити про війну і наше становище. Хотілося чогось, що візьме за душу і буде тримати фокус до кінця війни

У Великій Британії відбувся масштабний благодійний забіг на підтримку України. Участь в організації взяла кременчужанка Ірина Афоніна.

- Run for Ukraine. В UK. Ми це зробили, зробили з багатьма людьми, яким не все одно, - наголосила спортсменка, яка через війну вимушено виїхала до Британії.

Ірина розповіла про деталі події. Наталія Керницька із Франківська, яка живе у Саутгемптоні, мала намір пробігти за Україну. Так слово за слово й вирішили організувати захід на підтримку України.

- Мені мало було вголос ще раз озвучити про війну і наше становище. Хотілося чогось, що візьме за душу і буде тримати фокус до кінця війни. Ми з дівчатами разом створили листівку як квиток на обійми у день нашої перемоги. На фініші кожен був з таким квитком і вірою в нашвидку перемогу і міцні обійми. Бо британці настільки щиро і глибоко переймаються війною в Україні, допомагають, донатять та роблять для українців, які зараз в UK, реально неможливі речі, - розповіла Ірина Афоніна.

Українці разом з британцями плч-о-пліч пробіглися у Саутгемптоні й наприкінці заспівали Ой у лузі червона калина.