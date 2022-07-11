журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Run for Ukraine: кременчужанка у Британії влаштувала забіг на підтримку України

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 137

 

Мені мало було вголос ще раз озвучити про війну і наше становище. Хотілося чогось, що візьме за душу і буде тримати фокус до кінця війни

У Великій Британії відбувся масштабний благодійний забіг на підтримку України. Участь в організації взяла кременчужанка Ірина Афоніна. 

- Run for Ukraine. В UK. Ми це зробили, зробили з багатьма людьми, яким не все одно, - наголосила спортсменка, яка через війну вимушено виїхала до Британії.

Ірина розповіла про деталі події. Наталія Керницька із Франківська, яка живе у Саутгемптоні, мала намір пробігти за Україну. Так слово за слово й вирішили організувати захід на підтримку України.

- Мені мало було вголос ще раз озвучити про війну і наше становище. Хотілося чогось, що візьме за душу і буде тримати фокус до кінця війни. Ми з дівчатами разом створили листівку як квиток на обійми у день нашої перемоги. На фініші кожен був з таким квитком і вірою в нашвидку перемогу і міцні обійми. Бо британці настільки щиро і глибоко переймаються війною в Україні, допомагають, донатять та роблять для українців, які зараз в UK, реально неможливі речі, - розповіла Ірина Афоніна. 
Українці разом з британцями плч-о-пліч пробіглися у Саутгемптоні й наприкінці заспівали Ой у лузі червона калина.

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: біг біженці Велика Британія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх