Полтавець Сергій Чередніченко очолив майновий фонд в окупаційній адміністрації Херсонщини

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 106

На початку липня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував список колаборантів. Серед переліку зрадників є Сергій Чередніченко з Полтавщини.

У 2018 році Чередніченко очолював Соціалістичну Партію України та був правою рукою ще одного держзрадника - Іллі Киви. Доки його не оголосили в розшук. За інформацією спецслужб, від правосуддя Чередніченко переховувався в окупованому Криму. А нещодавно з'явився в тимчасово окупованому Херсоні, де працює «головою Фонду майна». Нині зрадник займається примусовим обліком майна місцевого бізнесу та пересічних мешканців окупованої території. Цю інформацію редакції Полтавська хвиля підтвердили колеги з Херсону.