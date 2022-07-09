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Кременчук, Благодійність

Після запеклого бою з Польщі до Кременчука надійшла гуманітарна допомога

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 726

 Bолонтери ініціативної групи «Ми поряд» надають допомогу тим, хто її потребує

Близько сотні жінок з дітьми, які тримають їх за руку або коливаючи у візочках. Вимушені переселенці та кременчужанки стоять у черзі за гуманітарною допомогою, яку видає благодійна організація «Ми поряд». Організація «Ми поряд» була створена за ініціативи боксера та волонтера Сергія Радченка на початку пандемії коронавірусу. Вони організовували благодійні тренування, різноманітні акції, облаштували дитячо-спортивний майданчик й зараз переформатувалася в умовах повномасштабної війни з росією.

За словами Сергія Раченка вони не обирали якусь одну соціальну категорію, а допомагають усім соціально незахищеним верствам населення.

- У цей важкий час навіть деякі кременчужани залишилися без роботи й деяким важко утримувати свої сім'ї. Тому ми допомагаємо усім хто цього потребує, в міру наших можливостей, - зауважив волонтер Сергій Радченко.

Одну з останніх гуманітарних допомог Сергій Радченко з командою привіз із Польщі, де провів бій з Артуром Шпількою.

У важкому бою Сергій Радченко поступився Артуру Шпильці

Допомогу надали як благодійні фонди TPU - Towarzystwo Przyjaciol Ukrainy та «Tczew dla Ukrainy, так і не байдужі поляки.

Переселенцям та кременчужанам, які потребують допомоги роздають засоби гігієни, продукти харчування, одяг та дитяче харчування. Усі хто потребує допомоги можуть дізнатися час видачі та залишити заявку групі «Ми поряд». Цього разу люди для отримання сотні наборів заповнили заявку аж за 15 хвилин.

 

- У кожному пакеті по дві пачки макаронів, крупи, паштет, консерви, дитячі пластівці, цукерки, борошно, цукор, чай або кава.

Намагаємося наповнювати пакети по максимуму. Хай їх буде менше, але намагаємося, щоб вони були по максимуму наповнені, - розповів Сергій Радченко.

Поляки неодноразово допомагали нашому місту.

 

Вони також особисто приїжджали до Кременчука, де змогли ознайомитися з роботою волонтерського центру та помилуватися надніпрянським містом.

 

Зауважимо, що Сергій Радченко допомагає не лише цивільному населенню, а й українським воїнам.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога бокс Сергій Радченко Радченко
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