Окупанти «полюють» за шкарпетками та камуфляжем, які видають воїнам ЗСУ

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 182

Рюкзаки та шлеми в українських військових теж якісніші

Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.

- У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю, какие они пиз*атые. Наши уставные носки... ими я не знаю, чё... полы мыть. Понимаешь, мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей. Вот у них такие выдают, - каже окупант.

Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні:

- Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так.

Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу. А кому потрібні загарбники? Місце «другої армії світу» – у пластикових пакетах для «вантажу 200»!