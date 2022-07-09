Окупанти «полюють» за шкарпетками та камуфляжем, які видають воїнам ЗСУ

Рюкзаки та шлеми в українських військових теж якісніші
Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.
Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.
Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні:
Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу. А кому потрібні загарбники? Місце «другої армії світу» – у пластикових пакетах для «вантажу 200»!
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер