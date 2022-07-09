Юнаки «Кременя» змагаються в Олександрії та турнірах на підтримку ЗСУ

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Футбольна команда «Кремінь» 2014 зіграла в Олександрії з «Аметистом». 7 липня футболісти «Кремінь» 2014 зіграли в Олександрії проти місцевої команди «Аметист». Команда «Кремінь» 2014 (тренери Леонід Диндіков та Ярослав Здирко) була поділена на дві команди по 10 чол. Також у цій поїздці допомагав тренер нашої школи Олег Казьмірчук. Команда суперників «Аметист» була представлена гравцями 2014 та 2015 року народження.

- «Кремінь» 2014 відгукнувся на запрошення ФК «Аметист» Олександрія в особі директора Ігоря Павловича Костирі, та взяли участь у товариському двобої. У таких матчах, незалежно від рахунку, перемагають усі - суперники, які поза межами футбольного поля стають приятелями із посмішкою покидають стадіон, тренери, які бачать плоди своєї праці, і звичайно ж батьки, які переживать і підтримують, і, здається, самі готові вибігти на поле тільки но дай волю! А разом із цим виховується нове покоління - діти, які стануть достойними громадянами своєї України! - розповів тренер Ярослав Здирко.

А у Кременчуці після обстрілу рашистами, 27 червня Амстору та Кредмашу, вдалося оперативно привести до ладу стадіон «Кремінь-Арена».

- Керівництво та працівники МФК «Кремінь» оперативно прибрали наслідки вибухової хвилі російської ракети, яка влучила неподалік стадіону «Кремінь-Арена». Розбиті вікна перекрили банерами, прибрали вибитий кахель та частини підвісної стелі. Злагоджена робота колективу дозволила цими вихідними провести благодійний турнір на підтримку Збройних Сил України. А вже з понеділка дитячі команди та професійна команда «Кремінь» повернулися до тренувань. Нагадуємо батькам та дітям про важливість дослухатися до тренерів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - йдеться у повідомленні пресслужби МФК «Кремінь».

3-го липня вихованці Олександр Зозулі «Кремінь» 2006 зіграли в другому турі на благодійному турнірі на підтримку ЗСУ «Разом до перемоги», який проводить Асоціація футболу Кременчука. Наша команда грає у групі «Б» де також виступають команди: «Гірник-Спорт-2» Горішні Плавні, «Харків» та «Перемога». У першій зустрічі «Кремінь» 2006 зіграв унічию з «Харковом» - 1:1 (25 червня).

У запеклій боротьбі команди розписали мирову - 3:3. Матч розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в ТЦ «Амстор».

«Гірники» на 15 хв ударом головою відкрили рахунок у матчі, проте наші хлопці до перерви зрівняли рахунок. На 37 хв «Кремінь» забив з пенальті.

У другому таймі «Кремінь» перехопив ініціативу й на 47 хв вийшов вперед - 2:1. За 10 хв «Гірник-Спорт-2» з пенальті зрівняв рахунок й згодом вийшов вперед завдяки голу, який оформили брати Шептицькі: старший – Максим зробив довгу передачу, а молодший брат – Михайло в один дотик в близької відстані пробив.

На 75 хвилині «Кремінь» відновив паритет у матчі. Спочатку м’яч після дальнього пострілу влучив у поперечину, але приземлився біля воріт, де краще зіграв захисник кременчужан, який ударом головою встановив рівновагу – 3:3.