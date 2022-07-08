Як працівники «Аптеки Доброго Дня» вибиралися з «Амстора» після ракетного обстрілу

Фармацевти, поки було можливо перебувати біля ТЦ, допомогали людям прийти до тями, перебинтовували рани і втішали
Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда на своїй сторінці у фейсбуці опублікував розповідь про те, як працівники «Аптеки Доброго Дня», що в «Амсторі», вибиралися звідти після ракетного обстрілу.
27 червня всі магазини ТЦ «Амстор» у Кременчуці працювали у звичайному режимі, як і «Аптека Доброго Дня». Поки о 15.50 росія не вдарила у центр ракетою.
Зазвичай працівники аптеки виходили з приміщення, коли лунала повітряна тривога, але цього разу не встигли. Завідувачка аптеки Оксана Серазітдінова і фармацевти – Анна Школьна та Данило Мірошніченко – лишилися всередині.
Фармацевтка Анна встигла вийти з торговельного центру першою. Її підкинуло ударною хвилею, так що вона не відчувала болю від посічених склом рук та ран по тілу. Останньою завжди зазвичай виходила завідувачка аптеки.
За Оксаною повернулися Данило та Анна, вони розблокували двері, які завалило уламками. Коли були вже на вулиці, Оксана помітила, що її колега у крові:
Торгівельний центр зайнявся, щосекунди пожежа ставала все більшою, а рятувальникам було складніше виводити людей.
Те, що залишилося від аптеки
Увесь час, поки було можливо перебувати біля центру, працівники аптеки допомогали людям прийти до тями, перебинтовували рани і втішали.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер