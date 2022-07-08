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Кременчук, Надзвичайні новини

Як працівники «Аптеки Доброго Дня» вибиралися з «Амстора» після ракетного обстрілу

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 1 718

 

Фармацевти, поки було можливо перебувати біля ТЦ, допомогали людям прийти до тями, перебинтовували рани і втішали

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда на своїй сторінці у фейсбуці опублікував розповідь про те, як працівники «Аптеки Доброго Дня», що в «Амсторі», вибиралися звідти після ракетного обстрілу.

27 червня всі магазини ТЦ «Амстор» у Кременчуці працювали у звичайному режимі, як і «Аптека Доброго Дня». Поки о 15.50 росія не вдарила у центр ракетою.

«Жінка зайшла, у неї все лице у крові було», – працівник аптеки навпроти «Амстору» згадує той день

Зазвичай працівники аптеки виходили з приміщення, коли лунала повітряна тривога, але цього разу не встигли. Завідувачка аптеки Оксана Серазітдінова і фармацевти – Анна Школьна та Данило Мірошніченко – лишилися всередині.

Фармацевтка Анна встигла вийти з торговельного центру першою. Її підкинуло ударною хвилею, так що вона не відчувала болю від посічених склом рук та ран по тілу. Останньою завжди зазвичай виходила завідувачка аптеки.

– Коли прилетіла ракета, я була у своєму кабінеті, – говорить пані Серазітдінова. – Я навіть не встигла зрозуміти, що відбулося. Вибухи лунали один за одним. Якийсь голос у голові сказав мені заховатися під столом, і як тільки я це зробила, стеля в аптеці впала. На якусь секунду все перестало сипатися.

За Оксаною повернулися Данило та Анна, вони розблокували двері, які завалило уламками. Коли були вже на вулиці, Оксана помітила, що її колега у крові:

– Я повернулася в аптеку, щоб взяти перекис та бинти, а коли поверталася, приміщення вже починало горіти. На поміч прийшов Данило, який зайшов забрати мене, а не відразу побіг на вихід.

Торгівельний центр зайнявся, щосекунди пожежа ставала все більшою, а рятувальникам було складніше виводити людей.

Те, що залишилося від аптеки

Увесь час, поки було можливо перебувати біля центру, працівники аптеки допомогали людям прийти до тями, перебинтовували рани і втішали.

Це неймовірно страшна історія, яка доводить: поки ми не переможемо, немає жодної впевненості у тому, що хоч десь в Україні ми будемо у безпеці. Я сердечно вдячний колегам за стійкість духу, надзвичайну відповідальність і допомогу постраждалим. Ваша робота надихає боротися далі! Ви – справжні Герої, – написав Олександр Комаріда.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Амстор аптека поранені ракетний удар
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