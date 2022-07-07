Генпрокуратура розслідує понад 21 тисячу військових злочинів в Україні

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 183

Україна розслідує понад 21 тисячу військових злочинів і злочинів агресії, у вчиненні яких підозрюють росіян, пише Лівий берег із посиланням на ВВС, яке цитує Генпрокурорку України Ірину Венедіктову.

Венедіктова розповіла, що отримує повідомлення про 200-300 військових злочинів на день.

Так, багато судових процесів відбуватимуться заочно, але підкреслила, що продовження кримінального переслідування – “питання справедливості”.

Венедиктова зауважила, що російські солдати, які вбивали, катували чи ґвалтували мирних жителів, «мають зрозуміти, що це лише питання часу, коли вони всі постануть перед судом».

Раніше у Генпрокуратурі повідомили, що станом на травень було встановлено близько 600 підозрюваних і розпочато кримінальне переслідування 80 осіб.