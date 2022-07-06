Про оперативну ситуацію у Кременчуцькому районі: знайдено труп жінки та згоріла автівка

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 926

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна. Протягом минулої доби була одна повітряна тривога, резонансних правопорушень у районі не скоєно.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Проте, випадків домашніх насильств не зафіксовано.

Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо можливого вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

Вчора у центрі Кременчука відбулася надзвичайна подія – загорілася автівка на стоянці на перехресті вулиць 29 вересня та Троїцька. Автівка вигоріла вщент, суттєво постраждали ще дві, які стояли поруч.

Також вчора поблизу Кременчука місцевий мешканець у полі виявив рештки людини під час вигулу собаки. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що ця жінка вважалася зниклою без вісті.

Обставини смерті з’ясовуються, труп направлений на судово-медичну експертизу.

- У районі розпочався збір ранніх зернових. Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити аграріями збір нового врожаю, - зазначив Олег Лєднік.

Він повідомив, що органами соціального захисту нараховані пільги, субсидії та соціальні допомоги 20412 мешканцям району на загальну суму у 42 млн 832 тисячі грн.

- Держава повністю виконує свої зобов’язання. До кінця тижня люди отримають усі виплати, - заявив Олег Лєднік.