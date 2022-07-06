Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

Про оперативну ситуацію у Кременчуцькому районі: знайдено труп жінки та згоріла автівка

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 926

 

Ситуація у районі відносно спокійна, почалися жнива

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна. Протягом минулої доби була одна повітряна тривога, резонансних правопорушень у районі не скоєно.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Проте, випадків домашніх насильств не зафіксовано.

Троє водіїв були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо можливого вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

Вчора у центрі Кременчука відбулася надзвичайна подія – загорілася автівка на стоянці на перехресті вулиць 29 вересня та Троїцька. Автівка вигоріла вщент, суттєво постраждали ще дві, які стояли поруч.

Також вчора поблизу Кременчука місцевий мешканець у полі виявив рештки людини під час вигулу собаки. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що ця жінка вважалася зниклою без вісті.

Обставини смерті з’ясовуються, труп направлений на судово-медичну експертизу.

- У районі розпочався збір ранніх зернових. Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити аграріями збір нового врожаю, - зазначив Олег Лєднік.

Він повідомив, що органами соціального захисту нараховані пільги, субсидії та соціальні допомоги 20412 мешканцям району на загальну суму у 42 млн 832 тисячі грн.

- Держава повністю виконує свої зобов’язання. До кінця тижня люди отримають усі виплати, - заявив Олег Лєднік.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА надзвичайні події жнива Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх