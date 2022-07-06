На автостоянці у центрі Кременчука загорілася автівка – постраждали ще дві, що стояли поруч

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 1 397

У центрі Кременчука вчора, 5 липня, близько 13.00 палала автівка. Надзвичайна подія трапилась на автостоянці, що знаходиться на перехресті вулиць 29 вересня та Троїцької. Автомобіль вигорів повністю. Від вогню суттєво постраждали ще дві автівки, що стояли поруч.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За попередньою інформацію автомобіль загорівся під час заряджання його акумуляторної батареї.