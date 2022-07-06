Військовий облік в «Дії»: на електронні повістки чекати не варто

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 442

У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Але панікувати не варто: про розсилку повісток через додаток наразі не йдеться

У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізувати окремі етапи та елементи взяття на військовий облік. Про це повідомляє видання UNN. Ситуацію прокоментував речник Міноборони Олександр Мотузяник:

- У нас є загальна політика держави - це « країна в смартфоні » . І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних в подальшому також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено у цифровий режим.

Речник Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.

Водночас у Мінцифрі уточнили, що про військові повістки мова не йде, однак допустили, що у майбутньому у застосунку «Дія» можуть розміщувати військовий квиток.

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також заявляв, що повістки через застосунок надсилатися не будуть: