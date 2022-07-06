Заборона на пересування військовозобов'язаних: пояснення Генштабу та реакція Зеленського

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 760

Норми законодавства України щодо виїзду за межі області діють давно, але у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ:

Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника територіального центру комплектування (ТЦК), уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

За словами представника Генштабу, відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу. Також полковник Хлись допустив використання додатку «Дія» для військового обліку у майбутньому.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня жодних листів, розпоряджень та інших офіційних роз’яснень з цього приводу до районної військової адміністрації не надходило.

Ввечері 5 липня Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Генштабу ЗСУ зобов'язати осіб призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів брати у військкомату дозвіл, щоб виїхати за межі області. У своєму відеозверненні він зазначив, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві.

Головнокомандувач доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Та попросив Генеральний штаб надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.