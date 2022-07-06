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Українські літаки знищили два склади боєприпасів та два взводні опорні пункти орків

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 393

 

Яка ситуація на фронті, читайте нижче

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 6 липня. Розпочалася 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань противника на території республіки білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовані обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі Долини. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї. Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат.

Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.

На відео українські СУ-25 під час бойової роботи

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники літаки
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