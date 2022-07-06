Комунальними проблемами у Кременчуці займається мерія, а не військова адміністрація

Кременчужани часто телефонують зі всілякими проблемами до Кременчуцької РВА, а треба телефонувати до мерії
Кожний орган влади виконує власні повноваження і займається справами, які в них визначені. Усіма комунальними проблемами, зокрема, роботою міського пасажирського транспорту, підготовкою до опалювального сезону, вивозом сміття, благоустроєм міста, ремонтом доріг та іншими справами займаються органи місцевого самоврядування, яким у Кременчуці є міська рада та міський голова. У місті створена «Служба допомоги мера», до якої можна зателефонувати за коротким номером - 15-63.
Це на ранковому брифінгу пояснив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер