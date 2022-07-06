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Комунальними проблемами у Кременчуці займається мерія, а не військова адміністрація

Сьогодні, 07:16 Переглядів: 541

Кременчужани часто телефонують зі всілякими проблемами до Кременчуцької РВА, а треба телефонувати до мерії

Кожний орган влади виконує власні повноваження і займається справами, які в них визначені. Усіма комунальними проблемами, зокрема, роботою міського пасажирського транспорту, підготовкою до опалювального сезону, вивозом сміття, благоустроєм міста, ремонтом доріг та іншими справами займаються органи місцевого самоврядування, яким у Кременчуці є міська рада та міський голова. У місті створена «Служба допомоги мера», до якої можна зателефонувати за коротким номером - 15-63.

Це на ранковому брифінгу пояснив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Кременчужани часто телефонують зі всілякими проблемами до Кременчуцької районної військової адміністрації. Абсолютна більшість із цих питань знаходиться у сфері повноважень органів місцевого самоврядування. Тобто звертаються не за тією адресою. Хочу нагадати кременчужанам, що у місті створена «Служба допомоги мера». Її телефон 15-63, - зауважив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: мерія Кременчук служба допомоги
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